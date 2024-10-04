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В Україні 300 тис. військових і понад 1 тис. частин використовують «Армія+» - Міноборони
15:58 04.10.2024 |
У застосунку "Армія+" за майже два місяці його роботи зареєструвались 300 тис. військовослужбовців, а більш ніж 1 тис. військових формувань організовували роботу з електронними рапортами, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Як повідомляється на сайті Міноборони, лідером впровадження сервісу стали десантно-штурмові війська Збройних сил України.
На сьогодні зареєстровані в "Армія+" військовослужбовці можуть: подавати й погоджувати 11 видів електронних рапортів, генерувати унікальний Армія ID, проходити опитування.
У відомстві зазначили, що ці функції доступні для військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. У майбутньому застосунок можуть використовувати всі підрозділи Сил оборони.
"У вересні в "Армія+" щодня авторизувалось близько 5 тис. військових і подавалось до 200 електронних рапортів. Цей застосунок створили військові для самих же військових. І тому найкращий для нас зворотний зв'язок - це коли застосунок починають дедалі активніше використовувати наші захисники й захисниці. І це частина цифрової трансформації нашої армії", - зазначила Черногоренко.
Нещодавнє оновлення "Армія+" дало змогу військовослужбовцям, які зазнали труднощів з авторизацією, оновити свої дані безпосередньо через застосунок. У наступній версії "Армія+" з'явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться список електронних рапортів.
"Отримуємо відгуки від командирів та особового складу, які почали використовувати "Армія+". Зокрема, військовослужбовці відзначають економію часу та ресурсів, які раніше витрачалися на паперову роботу. Швидкі темпи впровадження спостерігаються в бригадах, особовий склад яких розосереджений і перебуває далеко від власних штабів. "Армія+" допомагає швидко надіслати рапорт, простежити його погодження незалежно від того, де фізично перебуває командування", - наголосив заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко.
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