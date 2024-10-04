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АНАЛІТИКА

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів

13:35 04.10.2024 |

Україна

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів

 

Керівницю центру медико-соціальної експертизи та її сина - посадовця управління Пенсійного фонду на Хмельниччині викрито на незаконному збагаченні.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.


Так, було проведено обшуки в рамках розслідування провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації.


"У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, низку медичних документів, які можуть бути підробленими, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів

 

Крім того, вдома у посадовців вилучено 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Також вилучено документи, які вказують на незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. За результатами санкціонованих обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів

 

Чиновниця під час слідчих дій намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів США через вікно.

Встановлено, що родині чиновників належать чималі статки.

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів

 

"Вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис м кв в одному із парків міста Хмельницького. За кордоном у їх власності є нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США", - зазначили в ОГП.

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів

 

Все це вони не внесли до декларацій.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів
 

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів

 

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів

 

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів

 

Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів
 

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