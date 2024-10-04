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Керівницю Хмельницької МСЕК та її сина викрили на незаконному збагаченні на 6 млн доларів
13:35 04.10.2024 |
Керівницю центру медико-соціальної експертизи та її сина - посадовця управління Пенсійного фонду на Хмельниччині викрито на незаконному збагаченні.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Так, було проведено обшуки в рамках розслідування провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації.
"У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, низку медичних документів, які можуть бути підробленими, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Крім того, вдома у посадовців вилучено 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Також вилучено документи, які вказують на незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. За результатами санкціонованих обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.
Чиновниця під час слідчих дій намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів США через вікно.
Встановлено, що родині чиновників належать чималі статки.
"Вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис м кв в одному із парків міста Хмельницького. За кордоном у їх власності є нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США", - зазначили в ОГП.
Все це вони не внесли до декларацій.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).
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