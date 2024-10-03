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Міноборони скоро запровадить нові повістки з QR-кодом, їх вже тестують – ЗМІ
18:29 02.10.2024 |
Міноборони хоче запровадити новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код: їх запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU.
QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа. В застосунку з'явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:
* чинність повістки;
* дату та номер документа;
* ТЦК, який видав повістку;
* ім'я особи, яка підписала документ;
* призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.
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