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АНАЛІТИКА

USAID надасть додаткові кошти на підтримку постраждалих від війни в Україні

16:55 02.10.2024 |

Україна

 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть додаткові $237 млн для забезпечення гуманітарних потреб найвразливіших груп населення, які потерпають від конфлікту в Україні, а також українських біженців у регіоні, повідомила адміністраторка USAID Саманта Павер під час візиту в Україну в середу, 2 жовтня.

"Ця підтримка сприятиме роботі партнерів, які надають рятівну допомогу на місцях, зокрема критично важливу допомогу в підготовці до прийдешнього зимового сезону з його суворими умовами, а також продовольство, прихисток, захист і медичну допомогу", - повідомляє пресслужба USAID.

Основна частина оголошеної допомоги, включно з коштами в межах запиту на додаткове фінансування національної безпеки, що отримав двопартійну підтримку в Конгресі США, буде спрямована на забезпечення нагальних потреб українців усередині країни. Ця підтримка сприятиме діяльності тих партнерів, які надають допомогу з використанням можливостей місцевих ринків - тобто таку, що дає змогу людям, які потребують підтримки, купувати на цих ринках товари першої необхідності, як-от продукти харчування.

Додаткове фінансування також дасть змогу українцям отримати доступ до критично важливої допомоги у сфері захисту, зокрема до психосоціальної підтримки для постраждалих від гендерно зумовленого насильства.

Водночас додаткові ресурси дадуть змогу партнерам, які представляють організації системи ООН та громадські об'єднання, надавати терміново необхідну допомогу у сфері охорони здоров'я, зокрема забезпечувати роботу екстрених медичних бригад і заходи з профілактики захворювань, ремонт систем опалення, водопостачання і каналізації та забезпечення доступу до засобів особистої гігієни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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