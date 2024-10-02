Фінансові новини
- |
- 02.10.24
- |
- 13:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні розпочала роботу електронна система обліку обігу медканабісу, перша аптека подала заявку на реєстрацію
11:51 02.10.2024 |
В Україні розпочала роботу електронна система обліку обігу медканабісу, перша аптека подала заявку на реєстрацію в ній, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань розвитку цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.
"Учора (у вівторок - ІФ-У) ця електронна система запрацювала. Уже маємо першу реєстрацію: у системі вже зареєструвалася аптека з Черкас. Сподіваюся, ще більше аптек будуть приєднуватися", - сказала вона на пресконференції в середу.
Карчевич уточнила, що продаж препаратів медканабісу здійснюється виключно на основі електронного рецепта, тому було розроблено технічні рішення, щоб можна було їх призначати й відпускати.
Крім того, заступниця міністра нагадала, що в нормативній базі передбачено продаж як готових препаратів меднакабісу, так і препаратів, виготовлених в аптеках із готових рослинних субстанцій.
"Щоб в аптеках можна було виготовляти ці ліки, визначено вимоги до імпорту рослинної субстанції канабісу", - додала вона.
Карчевич також зазначила, що реєстрація такої субстанції може здійснюватися за скороченою процедурою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Умєров: У наступному або до кінця цього року ви почуєте про велику ракетну програму
ТОП-НОВИНИ
|Американська AeroVironment планує виготовляти Switchblade 600 в Україні
|Українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, - Зеленський
|Кабмін запровадив нову умову під час купівлі-продажу автомобіля: допоможе зібрати податки
|МЗС України спростовує розгляд територіальних поступок РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Містобудівний кадастр розпочав роботу
|В Україні розпочала роботу електронна система обліку обігу медканабісу, перша аптека подала заявку на реєстрацію
|У МОЗ розповіли, як і коли в Україні можна буде придбати ліки на основі канабісу
|Ще шістьох перевізників відключили від системи «Шлях» за переправлення призовників через кордон
|В Україні запускають другу систему фіксації ваги вантажівок на мосту
|У вересні РФ випустила по Україні понад 1,3 тисячі «шахедів»
Бізнес
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей
|Apple відмовилася від інвестицій в OpenAI
|Redmi Watch 5 Lite: AMOLED-дисплей, дзвінки через Bluetooth і автономність до 18 днів за $48
|Meta показала «бюджетну» гарнітуру Quest 3S — чип Snapdragon XR2 Gen 2, автономність 2,5 години та ціна у $300
|Канада і Франція спільно допомагатимуть Україні посилювати захист у кіберпросторі
|Конкурент Samsung Galaxy Ring: Meizu представила StarV Ring 2