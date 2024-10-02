В Україні розпочала роботу електронна система обліку обігу медканабісу, перша аптека подала заявку на реєстрацію в ній, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань розвитку цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

"Учора (у вівторок - ІФ-У) ця електронна система запрацювала. Уже маємо першу реєстрацію: у системі вже зареєструвалася аптека з Черкас. Сподіваюся, ще більше аптек будуть приєднуватися", - сказала вона на пресконференції в середу.

Карчевич уточнила, що продаж препаратів медканабісу здійснюється виключно на основі електронного рецепта, тому було розроблено технічні рішення, щоб можна було їх призначати й відпускати.

Крім того, заступниця міністра нагадала, що в нормативній базі передбачено продаж як готових препаратів меднакабісу, так і препаратів, виготовлених в аптеках із готових рослинних субстанцій.

"Щоб в аптеках можна було виготовляти ці ліки, визначено вимоги до імпорту рослинної субстанції канабісу", - додала вона.

Карчевич також зазначила, що реєстрація такої субстанції може здійснюватися за скороченою процедурою.