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Ще шістьох перевізників відключили від системи «Шлях» за переправлення призовників через кордон
09:22 02.10.2024 |
Від системи "Шлях" відключили шість перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону. Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.
Серед порушників - чотири ФОП (Андрєєв Тарас Андрійович, Денисенко Роман Олександрович, Копча Іван Іванович, Савсюк Федір Федорович).
Також від системи на три місяці відключили дві компанії - засноване у Києві у червні 2023 року ТОВ "Евакуація Людей" (у червні 2024 року змінило назву на ТОВ "Шаттл Логістик"). І ТОВ "Логістик смарт авто" (засноване у Києві у грудні 2023 року).
За матеріалами Державної прикордонної служби України, зазначені перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіям, протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.
На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань щодо внесення даних до Системи. Після перевірки інформації стосовно кожного випадку буде прийнято рішення.
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