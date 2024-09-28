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АНАЛІТИКА

МОЗ затвердило перелік хвороб і станів для лікування препаратами з медканабісу

23:23 27.09.2024 |

Україна

 

Міністерство охорони здоров'я України визначило особливості призначення та застосування ліків із медичного канабісу та затвердило перелік хвороб і станів, за яких їх призначатимуть, повідомляють на сайті МОЗ.

Як зазначається, перелік ґрунтується на «найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності», також він буде періодично переглядатися за наявності нових доказових досліджень.

Підкреслюється, що ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря «первинки» або лікаря, який надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуться в електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).

До переліку захворювань, зокрема, увійшли (у дужках наведено коди згідно з Міжнародним статистичним класифікатором хвороб (МСКБ) - 10):

* злоякісні новоутворення (C00 - C97);

* діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

* розсіяний склероз (G35);

* мононевропатії верхньої кінцівки (G56) і нижньої кінцівки (G57);

* поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);

* церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 - G83);

* травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);

* внутрішньочерепні травми (S06);

* нудота і блювання (R11) внаслідок хіміотерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 - C97);

* хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2);

* рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія (G40 - G41);

* інші захворювання (A00 - T98) - виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

У МОЗ підкреслили, що йдеться про випадки, коли «використання інших ліків не забезпечує досягнення очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняє побічні реакції, які погано переносяться пацієнтом».

Дозування і режим приймання лікарського засобу на основі канабісу визначатиме лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоров'я, супутніх захворювань пацієнта та інших чинників.

Зазначається, що препарати на основі канабісу не призначають вагітним жінкам і жінкам, які годують груддю; пацієнтам з історією шизофренії або іншого психотичного розладу, а також у разі, якщо в пацієнта є важкі розлади особистості (виняток - депресія, пов'язана з основним захворюванням).

Як повідомлялося раніше, лікарські засоби на основі медканабісу виготовлятимуть в аптеках. Держлікслужба уточнила, що запуск електронного реєстру обігу препаратів медканабісу очікується восени 2024 року.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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