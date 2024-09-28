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Україна в листопаді запустить три види відстрочки від служби в «Резерв плюс»
23:16 27.09.2024 |
В Україні з листопада можна буде оформити відстрочку від служби в армії студентам, багатодітним батькам і людям з інвалідністю в "Резерв плюс", повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко на конференції Lviv IT Arena, яку організував львівський "IT-Кластер" у п'ятницю.
"Зараз, щоб отримати відстрочку від призову, людина має прийти до ТЦК. Її заяву розглядають і лише тоді приймають рішення, погоджувати чи ні. Ми хочемо змінити це. Уже на початку листопада плануємо три типи відстрочки", - сказала вона.
За словами Черногоренко, "Резерв плюс" повинен буде автоматично отримувати дані з інших державних сервісів. Наприклад, щоб оформити відстрочку студенту денної форми навчання, треба зробити запит до Реєстру Міністерства освіти і науки. Процес синхронізації займає час, зазначила вона.
Раніше в ТЦК нагадали, що відстрочка від мобілізації діє до 9 листопада - далі її треба буде продовжувати.
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