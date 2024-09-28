У застосунку «Резерв+» у жовтні 2024 року з'явиться сервіс рекрутингу – Міноборони

У жовтні 2024 року у застосунку "Резерв+" стане доступний сервіс рекрутингу. Його запуск анонсувала заступника міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко на конференції IT Arena у Львові.

Передбачається, що з цим оновленням з'являться актуальні вакансії у військових частинах, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

"Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок "Резерв+" крім базової функції оновлення даних став інструментом, де військовозобов'язаний, призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби - один з важливих кроків, які ми робимо для цього", - зазначила Катерина Черногоренко.

За її словами, функціональність сервісу поступово покращуватиметься. В Міноборони чекають на відгуки користувачів про їхній досвід.

Новий сервіс рекрутингу у "Резерв+" має допомогти користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вміннями і вподобаннями. В Міноборони зауважили, що будуть доступні як бойові, так і небойові позиції.

"На початку пошуку вакансії користувачам необхідно заповнити невелику анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення та публікації у ЗМІ", - йдеться в інформації відомства.

Особливістю сервісу називають зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко ухвалювати рішення: натиснути "плюс", щоб зберегти пропозицію для подальшого ознайомлення, або "мінус" для її відхилення.

Нагадаємо, застосунок "Резерв+" почав свою роботу 18 травня 2024 року. Відтоді завдяки додатку понад 3 мільйони українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ.

