Наукова спільнота підтримала ідею заміни назви «копійка» на «шаг»

Провідні науковці в галузі історії, нумізматики, банківництва, мистецтвознавства, мовознавства й археології схвалили пропозицію Національного банку щодо заміни назви "копійка" на "шаг"

Про це повідомив Національний банк України за результатами першої нумізматичної щорічної конференції "Money & Banking: гроші та банки в історії Європи", передає Укрінформ.

Конференція відбулася з 16 до 18 вересня 2024 року в межах заходів до Дня гривні, організаторами виступили Музей грошей НБУ спільно з Проєктом USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу".

«Учасники конференції позитивно оцінили пропозицію Національного банку щодо зміни назви монети "копійка" на "шаг" та ініціювали підписання відкритого листа від наукової спільноти на підтримку цієї ініціативи. Наразі його підписали 50 учасників конференції», - йдеться у повідомленні.

Голова Нацбанку Андрій Пишний підкреслив, що заміна російської назви "копійки" на український "шаг" є ключовим етапом у завершенні грошової реформи 1996 року та відновленні історичної справедливості.

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня 2024 року Національний банк України ініціював зміну назви розмінної монети "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості та посилення національних традицій у грошовому обігу України.