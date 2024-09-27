У Києві відкрився другий центр рекрутингу української армії, це вже 39-й центр в Україні, повідомили в Міноборони.

Отримати всю необхідну інформацію та за бажанням - рекрутуватися громадяни можуть за адресою: бульвар Івана Котляревського, 1/1 (приміщення Дніпровської РВА).

"Кампанія з рекрутингу відкриває унікальні можливості для мотивованих громадян. Це шанс не лише отримати цінний досвід та професійні навички, а і зробити свій внесок у звільнення нашої землі та наближення миру в Україні", - заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Це вже другий центр рекрутингу української армії, відкритий у столиці.

Перший, у ЦНАП Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, працює з 30 квітня цього року. До нього звернулося понад 2800 осіб.

У центрі не роздаватимуть повістки. Кожен громадянин зможе обрати собі посаду та військову частину відповідно до своїх побажань і цивільного досвіду.

"Наші центри - це інформаційно-консультаційні хаби, де кожен може дізнатися про доступні вакансії, необхідні кроки та документи для доєднання до Сил оборони. Ми допомагаємо людям знайти своє місце в армії, де їхні навички та бажання будуть найбільш затребувані", - сказав уповноважений Міністерства оборони України з рекрутингу Олексій Бежевець.

Це вже 39-й центр рекрутингу української армії в Україні. Загалом до мережі звернулося понад 18500 осіб.

"Центри рекрутингу - не єдина активність Міністерства оборони в цьому напрямі. Так, рекрутуватися можна також онлайн, використовуючи послуги платформ з пошуку роботи, з якими відомство налагодило співпрацю. Загалом з кінця минулого року на вакансії, розміщені на чотирьох платформах, відгукнулося понад 370 тисяч громадян", - зазначили у відомстві.

Актуальну інформацію про роботу мережі центрів рекрутингу української армії можна знайти на сайті.