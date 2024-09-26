В Україні хочуть створити єдиний держреєстр військовослужбовців

В Україні може з'явитись єдиний державний реєстр військовослужбовців. Відповідний законопроект подали до Верховної Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.

Як зазначили у відомстві, головні пропозиції у законопроекті такі:

* створення єдиної бази даних для військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту;

* запровадження унікального електронного ідентифікатора Military ID. Він надасть можливість обміну даними між реєстрами без використання персональних даних військовослужбовців;

* формування законодавчої бази для подальшого розвитку додатку Армія+ та інформаційно-комунікаційної системи Міністерства оборони України;

* надання електронних послуг військовослужбовцям та їхнім сім'ям, включаючи соціальні пільги, гарантії та бонусні програми.

Заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко наголосила, що коли законопроект запрацює, це надасть можливість отримати юридичні інструменти роботи з інформацією про військовослужбовця та захисту таких даних.

"Це дозволить керувати кар'єрою, здобувати необхідну освіту та компетенції нашим військовим. Ми, як держава, зможемо надавати їм адміністративні та соціальні послуги в електронному форматі", - додала чиновниця.

Нагадаємо, ще місяць тому в Україні запустили додаток для військовослужбовців Армія+. Він дозволяє військовим подавати рапорти в онлайн-форматі і не лише.