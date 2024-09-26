Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні хочуть створити єдиний держреєстр військовослужбовців

23:12 26.09.2024 |

Україна

 

В Україні може з'явитись єдиний державний реєстр військовослужбовців. Відповідний законопроект подали до Верховної Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.

Як зазначили у відомстві, головні пропозиції у законопроекті такі:

* створення єдиної бази даних для військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту;

* запровадження унікального електронного ідентифікатора Military ID. Він надасть можливість обміну даними між реєстрами без використання персональних даних військовослужбовців;

* формування законодавчої бази для подальшого розвитку додатку Армія+ та інформаційно-комунікаційної системи Міністерства оборони України;

* надання електронних послуг військовослужбовцям та їхнім сім'ям, включаючи соціальні пільги, гарантії та бонусні програми.

Заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко наголосила, що коли законопроект запрацює, це надасть можливість отримати юридичні інструменти роботи з інформацією про військовослужбовця та захисту таких даних.

"Це дозволить керувати кар'єрою, здобувати необхідну освіту та компетенції нашим військовим. Ми, як держава, зможемо надавати їм адміністративні та соціальні послуги в електронному форматі", - додала чиновниця.

Нагадаємо, ще місяць тому в Україні запустили додаток для військовослужбовців Армія+. Він дозволяє військовим подавати рапорти в онлайн-форматі і не лише.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2085
  0,0562
 0,14
EUR
 1
 45,9598
  0,2360
 0,51

Курс обміну валют на сьогодні, 11:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9315  0,06 0,14 41,5685  0,09 0,21
EUR 45,8085  0,09 0,20 46,5319  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2400  0,06 0,15 41,2600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес