В Україні вже 12% перереєстрацій транспортних засобів роблять через «Дію»

В Україні через «Дію» вже перереєстровано 170 тисяч транспортних засобів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

«Ця функція стала доступною для громадян 20 грудня 2023 року. На сьогодні через «Дію» були перереєстровані 170 тисяч транспортних засобів. У цьому випадку ми можемо говорити, що 340 тисяч осіб вже не зверталися у сервісні центри, а зробили це онлайн», - поінформував він.

Заступник міністра зазначив, що кількість операцій із перереєстрації транспортних засобів, які були здійснені через «Дію», становить близько 12% від усіх операцій щодо перереєстрації транспортних засобів, які проводилися за весь період від початку запуску цієї послуги.

«Це насправді досить великий і суттєвий відсоток. Ми плануємо збільшувати показник онлайн-перереєстрацій доти, доки не зможемо сказати, що ця послуга повністю автоматизована та у громадян відсутня необхідність спілкуватися з адміністраторами і відвідувати сервісні центри МВС», - зауважив Тимченко.

Також Міністерство внутрішніх справ планує створити сервіс із замовлення та адресного доставлення довідок про наявність чи відсутність судимості, які потребують апостилювання.

«Плануємо новації щодо замовлення та видання довідок про наявність/відсутність судимості в особи. Тепер таку послугу можна замовити й отримати онлайн через «Дію» або через Єдине вікно для громадян. У перспективі МВС планує створити сервіс із замовлення та адресного доставляння довідок про наявність / відсутність судимості, які потребують апостилювання», - сказав заступник міністра.

Як повідомлялося, 13 серпня заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий поінформував, що в Україні через «Дію» за добу транспортні засоби перереєстровують у середньому 400 разів.