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АНАЛІТИКА

В Україні з'явиться єдина система обліку квитків у кіно: Кабмін ухвалив постанову

23:41 20.09.2024 |

Україна

 

Кабінет Міністрів затвердив Положення про єдину державну систему електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами - "Єдиний електронний квиток".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 20 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Положення визначає загальні засади функціонування єдиної державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, - "Єдиний електронний квиток", задля створення можливості повного переходу на реалізацію кінотеатрами по всій Україні квитків через єдину електронну систему, а також отримання реальної інформації стосовно кількості продажу квитків на всі сеанси, зокрема, щодо показів національних фільмів", - уточнив Мельничук.

Він нагадав, що створення такої системи передбачене законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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