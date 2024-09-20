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В Україні з'явиться єдина система обліку квитків у кіно: Кабмін ухвалив постанову
23:41 20.09.2024 |
Кабінет Міністрів затвердив Положення про єдину державну систему електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами - "Єдиний електронний квиток".
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 20 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Положення визначає загальні засади функціонування єдиної державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, - "Єдиний електронний квиток", задля створення можливості повного переходу на реалізацію кінотеатрами по всій Україні квитків через єдину електронну систему, а також отримання реальної інформації стосовно кількості продажу квитків на всі сеанси, зокрема, щодо показів національних фільмів", - уточнив Мельничук.
Він нагадав, що створення такої системи передбачене законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні".
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