На повне розмінування України традиційними методами може знадобитися 100 років, - ООН

На повне очищення території України традиційними методами розмінування може знадобитися сотня років, інноваційні технології допоможуть значно прискорити цей процес, заявила помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода.

"За умови постійних зусиль і вдосконалення технологій значного прогресу можна досягти за кілька років, але за допомогою традиційних методів розмінування може знадобитися сотня років, щоб повністю очистити й сертифікувати всі постраждалі регіони як безпечні, особливо з огляду на безперервний характер конфлікту і забруднення", - сказала вона в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила Нода, ПРООН у співпраці з технічними партнерами та національними органами влади вивчає використання безпілотників, технічних службових собак та інших інноваційних технологій у гуманітарному розмінуванні.

Вона зазначила, що нещодавні випробування інноваційних методів виявлення мін, організовані ПРООН в Україні, показали обнадійливі перспективи в методах виявлення наземних мін і вибухонебезпечних пережитків війни. Інноваційні команди досягли результатів у 78% під час виявлення предметів на поверхні, близько 70% - під час виявлення металевих і закопаних предметів і 62% - під час виявлення пластикових предметів.

Нода також поділилася, що зараз триває робота з національними органами влади над залученням собак до операцій із розмінування, а ПРООН, Консультативна група з розмінування (MAG), організація з дресирування тварин APOPO та інші міжнародні партнери підтримали відкриття нового кінологічного центру. За її словами, натреновані собаки можуть обстежувати до 1,5 тис. квадратних метрів території щодня. Тобто, робити це до 75 разів швидше за людину.