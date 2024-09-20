Демайнери з початку війни розмінували 5308 кв. км української території - Міноборони

Державні оператори протимінної діяльності від початку широкомасштабної збройної російської агресії обстежили та розмінували 5308 кв. км української території, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Згідно з повідомленням, від початку 2024 року проведено нетехнічне обстеження в 59 територіальних громадах, 235 кв. км ідентифіковано як імовірно забруднені. Наразі гуманітарне розмінування здійснюється на 282 ділянках загальною площею 17,5 кв. км, із них 88 ділянок загальною площею 7,23 кв. км уже передано територіальним громадам.

У Міноборони наголосили, що згідно з планом виконання заходів з очищення від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення було обстежено та розміновано 2059 кв. км. Цю територію вдалося повернути до продуктивного використання.

"За результатами первинного нетехнічного обстеження територій, що зазнали впливу вибухонебезпечних предметів, їхня площа зменшилася зі 156 тис. до 142 тис. кв. км", - процитувала пресслужба першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

Крім того, керівник Секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності полковник Руслан Берегуля, який очолює Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, проінформував Національний орган з питань протимінної діяльності про початок розроблення планів з розмінування на 2025 рік.

У Міноборони також розглянули питання розмінування українського моря. Очікується, що наступного року Україна отримає три кораблі розмінування. Наразі українські військові мають у своєму розпорядженні два таких судна. Крім того, Німеччина вже передала українським військовим спеціальне обладнання для виявлення і класифікації вибухонебезпечних предметів.