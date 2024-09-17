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АНАЛІТИКА

Мовний омбудсмен наклав 16 штрафів за порушення мовного закону в інтернеті з початку 2024 р.

09:25 17.09.2024 |

Україна

 

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс 49 попереджень і наклав 16 штрафів за порушення мовного закону в інтернеті з початку 2024 року.

"Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови продовжує фіксувати системні порушення мовних прав громадян України в інтернеті. Зокрема, від початку 2024 року надійшла 421 скарга щодо порушення частини 6 статті 27 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови в мережі інтернет (що майже на 50% менше, ніж за цей період у 2023 році)", - йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Зазначається, що з початку 2024 року за скаргами громадян було розпочато 161 захід державного контролю щодо суб'єктів господарювання, які вдалося встановити.

Згідно з повідомленням, більшість інтернет-ресурсів на момент проведення заходів державного контролю усунули порушення мовного закону.

Водночас станом на 10 вересня 2024 року вже винесено 49 попереджень і накладено 16 штрафів за відсутність україномовної версії сайту або за завантаження сайту за замовчуванням недержавною мовою.

У відомстві нагадали, що за порушення вимог закону щодо державної мови в мережі інтернет порушники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 5 100 грн.) або попередження, якщо порушення скоєно вперше.

За повторне протягом року порушення передбачено штраф у розмірі від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500-11 900 грн.).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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