Фінансові новини
- |
- 17.09.24
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мовний омбудсмен наклав 16 штрафів за порушення мовного закону в інтернеті з початку 2024 р.
09:25 17.09.2024 |
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс 49 попереджень і наклав 16 штрафів за порушення мовного закону в інтернеті з початку 2024 року.
"Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови продовжує фіксувати системні порушення мовних прав громадян України в інтернеті. Зокрема, від початку 2024 року надійшла 421 скарга щодо порушення частини 6 статті 27 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови в мережі інтернет (що майже на 50% менше, ніж за цей період у 2023 році)", - йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.
Зазначається, що з початку 2024 року за скаргами громадян було розпочато 161 захід державного контролю щодо суб'єктів господарювання, які вдалося встановити.
Згідно з повідомленням, більшість інтернет-ресурсів на момент проведення заходів державного контролю усунули порушення мовного закону.
Водночас станом на 10 вересня 2024 року вже винесено 49 попереджень і накладено 16 штрафів за відсутність україномовної версії сайту або за завантаження сайту за замовчуванням недержавною мовою.
У відомстві нагадали, що за порушення вимог закону щодо державної мови в мережі інтернет порушники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 5 100 грн.) або попередження, якщо порушення скоєно вперше.
За повторне протягом року порушення передбачено штраф у розмірі від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500-11 900 грн.).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бізнес закладає у бюджети на 2025 рік курс 44 грн/$
|Україна отримає шість САУ Panzerhaubitze 2000 протягом наступних 2 місяців, - Пісторіус
|Фізичні особи - підприємці будуть знову зобов'язані платити єдиний соціальний внесок у 2025 році
|Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мовний омбудсмен наклав 16 штрафів за порушення мовного закону в інтернеті з початку 2024 р.
|Від системи «Шлях» відключили ще 16 перевізників. Їхні водії не повернулися до України
|У Міноборони хочуть автоматизувати видачу повісток
|Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні українського виробництва
|В Україні збільшать базову військову підготовку - Сирський
|Уряд залучає приватних демінерів для прискорення розмінування
Бізнес
|OpenAI випустила o1 — першу модель зі здібностями до «міркування»
|Snapdragon 8 Gen 4 в в OnePlus 13 розриває чипи Apple A18 та A17 Pro в багатоядерних тестах Geekbench – відрив в десятки відсотків
|Цільова реклама по-новому: Ford хоче запатентувати технологію аналізу розмов у своїх автомобілях
|Астронавти SpaceX Polaris Dawn здійснили перший приватний вихід у відкритий космос
|США запровадили посилені санкції проти Росії в галузі IT
|Нова технологія VGM від AMD дає змогу виділити до 75% ОЗП під відеопам'ять
|Ділитись іграми в Steam стало ще простіше. Сімейні групи вийшли з бети