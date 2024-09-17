Від системи «Шлях» відключили ще 16 перевізників. Їхні водії не повернулися до України

Від системи "Шлях" відключили 16 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону. Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Серед порушників - 13 ФОП та три компанії: Авто-Глобал (Одеса, зареєстрована у 2023 році), Меріенжел (Київ, 2016), та Макартранс (Волинська область, 2016)

За матеріалами Державної прикордонної служби України, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Їхні водії автотранспорту протягом 60 днів не повернулися до України, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань щодо внесення даних до системи "Шлях". Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде прийнято рішення.