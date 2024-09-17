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У Міноборони хочуть автоматизувати видачу повісток
12:34 16.09.2024 |
У Міністерстві України розробляють фунціонал, який допоможе автоматизувати видачу повісток. Їх доставлятиме "Укрпошта".
Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на повідомлення начальника Управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий у DOU Podcast.
Достовірність повістки можна буде перевірити у "Резерв+"
У Міноборони планують зробитиоформлення повісток автоматичним і більш прозорим. Це дозволить мати військово-політичному керівництву релевантнішу інформацію, ніж є зараз.
"Як зараз відбувається виписування повісток? Їх виписують ручну, роздруковують, і потім стос паперу приходить начальнику ТЦК, який має підписувати їх, ставити печатку, і далі повістки розносять. Тому ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі "Оберіг", підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК ", - розповів Олег Берестовий.
За його словами, такі повістки будуть направлятися на централізований друк, звідти - на "Укрпошту", яка їх доставлятиме адресатам.
"А в нас буде інформація, де повістка знаходиться: чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена, скільки часу на доставку пішло", - зазначив начальник Управління IT Міноборони.
Перевірити достовірність повістки можна буде у "Резерв+". У додатку буде функція, що через сканер QR можна буде перевірити чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку, чи вона законна.
"Коли ти підписуєш електронним підписом цю повістку, то там не буде якоїсь закарлючки-підпису; і ти маєш бути впевненим, що тобі не надіслали якийсь фішинг абощо, а що дійсно твій ТЦК підписав цю повістку. Це функціонал, який дозволить захистити особу як військовозобов'язаного", - пояснив Берестовий.
Водночас повісток в Резерв+ не буде.
"Ми цього не плануємо. У нас беклог розписаний до середини весни - повісток там немає", - додав він.
Автоматизовані відстрочки: хто їх зможе отримати
В Міноборони планують надавати автоматизовані відстрочки. За словами Олега Берестового, їх потрібно запровадити і з поваги до людей, які цього потребують, і щоб у ТЦК не робити зайву роботу.
"До прикладу, люди з інвалідністю. Якщо держава про тебе знає, що в тебе є певна група інвалідності й ти не придатний до служби апріорі, то навіщо тоді перепідтверджувати, регулярно проходити ВЛК? Тут потрібно і нормативно врегулювати, і технічно. Ми над цим працюємо. Знаємо, як це зробити, і в найближчі тижні до цього підійдемо", - зауважив він.
Автоматизовані відстрочки також стосуватимуться людей, які здобувають свою першу вищу освіту, та опікунів трьох або більше дітей.
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