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В Україні збільшать базову військову підготовку - Сирський
11:41 16.09.2024 |
Термін базової військової підготовки збільшать в жовтні-листопаді цього року, заявив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський в неділю, 15 вересня.
"Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні - листопаді цього року", - написав він у Telegram.
Також, за словами головкома, продовжується робота над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах.
"Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу", - наголосив Сирський.
Нагадаємо, законом про військову підготовку від 22 травня передбачено проведення базової загальновійськової підготовки громадян в закладах вищої освіти всіх форм власності з 1 вересня 2025 року. Її повинні пройти всі чоловіки віком від 18 до 24 років, а відмова буде підставою для відрахування. Навчання складатиметься з теоретичної і практичної частин. Зокрема, практична підготовка проводитиметься
після опанування теоретичної строком до одного місяця протягом травня - жовтня за рахунок часу, відведеного на канікули.
Також в Україні законом про мобілізацію, що набув чинності 18 травня, введено поняття базової військової служби, на заміну строкової служби. Термін базової військової служби під час дії воєнного стану становить до трьох місяців. Її мають пройти чоловіки від 18 до 24 років, які не проходять навчання у вищому закладі освіти.
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