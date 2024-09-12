За три дні в межах послуги "Шлюб онлайн" у застосунку "Дія" пропозицію руки та серця зробили 416 133 українці, водночас "так" відповіли лише у 49 282 випадках.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, шлюб онлайн - це революційний сервіс, який одразу набрав популярність. За перші 24 години дії послуги українці забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед.

"Результати за 3 дні в цифрах: 416 133 пропозиції зробили користувачі. Цікаво, що позитивних відповідей лише 49 282, тому спробуйте ще раз. 1 247 пар подали заяви про шлюб", - зазначив він.

Загалом із запуску бета-тестування послуги 197 пар уже одружилися онлайн.

Як повідомлялося, 9 вересня в Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через "Дію".

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило послугу онлайн-подачі заяви про реєстрацію шлюбу наприкінці лютого 2023 року.