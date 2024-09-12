Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шлюб онлайн: За три дні в «Дії» зробили понад 400 тисяч пропозицій. "Так" відповіли 12%

14:39 12.09.2024 |

Україна

 

За три дні в межах послуги "Шлюб онлайн" у застосунку "Дія" пропозицію руки та серця зробили 416 133 українці, водночас "так" відповіли лише у 49 282 випадках.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, шлюб онлайн - це революційний сервіс, який одразу набрав популярність. За перші 24 години дії послуги українці забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед.

"Результати за 3 дні в цифрах: 416 133 пропозиції зробили користувачі. Цікаво, що позитивних відповідей лише 49 282, тому спробуйте ще раз. 1 247 пар подали заяви про шлюб", - зазначив він.

Загалом із запуску бета-тестування послуги 197 пар уже одружилися онлайн.

Як повідомлялося, 9 вересня в Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через "Дію".

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило послугу онлайн-подачі заяви про реєстрацію шлюбу наприкінці лютого 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2743
  0,0888
 0,22
EUR
 1
 45,4595
  0,0299
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9373  0,05 0,13 41,5215  0,08 0,19
EUR 45,2538  0,01 0,03 45,9212  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,09 0,23 41,2700  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес