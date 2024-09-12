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В Україні зростає кількість втраченої та викраденої зброї. Найчастіше втрачають рушниці та автомати
14:28 12.09.2024 |
Від початку повномасштабної війни в Україні було втрачено та викрадено 270 945 одиниць зброї. Це 40% від загальної кількості, яка перебуває в реєстрі вкраденої або втраченої зброї.
Ппро це повідомляє платформа "Опендатабот".
Зазначається, що цього року кількість втраченої та викраденої зброї зросла: за неповний 2024 зброї вкрали або загубили більше, аніж за весь минулий рік - 78 217 одиниць. Водночас це учетверо більше, ніж до початку повномасштабної війни.
Найбільше зброї до реєстру потрапило у 2022 році - 116 687 одиниць.
Найчастіше втрачають мисливські рушниці (27,9%), автомати (27,8%) та карабіни (10,8%). А серед моделей лідерство тривають автомат АК-74 - 51 008 одиниць (18,8%), а також пістолети ПМ (7,4%) та карабіни СКС (4,4%).
Найбільше втрат у прифронтових Донеччині (19,4%) та Запорізькій області (11,8%), а також у Києві (10%).
Переважна більшість зброї у реєстрі від початку повномасштабної війни втрачено - 88%. Лише 12% зброї з реєстру було викрадено.
Нагадаємо, за даними МВС, українці можуть мати на руках від 2 до 5 млн одиниць незадекларованої зброї.
Як повідомлялося, з 23 червня 2023 року в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Крім того, за допомогою сервісу можна отримати інформацію про свою зареєстровану зброю.
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