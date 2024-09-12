Уряд змінив правила відправлення харчів поштою

Кабінет міністрів України змінив перелік речей, заборонених для пересилання у поштових відправленнях, а також порядок їх вилучення. Основні зміни стосуються харчових продуктів. Про це йдеться в постанові уряду від 10 вересня 2024 року № 1045.

Згідно з новими правилами, у внутрішніх поштових відправленнях заборонено пересилати харчові продукти, якщо на планову дату доставлення закінчується їхній термін придатності. Раніше пересилання обмежувалося лише продуктами зі строком придатності до 10 днів.

Крім того, уряд уточнив інші заборони. Зокрема не дозволено пересилати національну валюту (окрім нумізматичних та інвестиційних монет), іноземну валюту, алкогольні напої з вмістом етилового спирту понад 8,5%, які не підлягають маркуванню акцизними марками, тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет без акцизних марок.