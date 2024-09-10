Першу в світі операцію з видалення внутрішньоочної гемангіоми у дитини провели в інституті ім. Філатова

Офтальмологи Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України (Одеса) вперше у світі провели операцію з видалення внутрішньоочної гемангіоми хоріоїдеї великого розміру у дитини.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в інституті, операцію провів доктор медичних наук, керівник відділу патології сітківки і склоподібного тіла Микола Уманець.

"Хірургічне видалення внутрішньоочних гемангіом не проводять через дуже високий ризик кровотечі та відсутність ефективних методів її зупинки. Усі сучасні методи лікування внутрішньоочних гемангіом спрямовані на зупинку росту і руйнування пухлини та ефективні в разі маленьких за розміром утворень. У випадках же великого розміру, єдиним способом вирішення проблеми є видалення ока", - наголосили в інституті.

Операцію проведено 13-річному пацієнту. У серпні 2023 р. при перевірці зору перед школою пацієнт поскаржився на часткове випадання поля зору, але скарг на погіршення зору не було і до лікарів звертатися не стали. Під час обстеження в серпні 2024 року лікарі виявили, що зір на лівому оці значно знизився. Під час обстеження в Інституті Філатова було виявлено практично повне відшарування сітківки і під нею новоутворення - гемангіома. Ситуація ускладнювалася юним віком пацієнта (в юному віці новоутворення швидко зростають і поводяться набагато агресивніше), несвоєчасністю звернення по допомогу, великими розмірами пухлини і невдалим розташуванням практично впритул до зорового нерва, розвитком великого відшарування сітківки з втратою зору.

Уперше у світі гемангіому великих розмірів видалили дорослому пацієнту в Інституті Філатова 2020 року і теж стали першими у світі.

"Як і 2020 року, ставку зробили на унікальний метод високочастотного електрозварювання біологічних тканин в офтальмології, розроблений вченими Інституту Філатова спільно з фахівцями Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона. Він дозволяє видалити гемангіому дорослому пацієнтові в Інституті Філатова. Є.О. Патона і дає змогу значно знизити ризик кровотечі за допомогою унікального інструментарію, розробленого фахівцями двох інститутів. Під час операції кожну розсічену судину «заварювали», щоб запобігти кровотечі", - зазначили в інституті.

Гемангіоми (hemangioma) - доброякісні новоутворення в різних ділянках тіла, зумовлені аномальним ростом кровоносних судин і практично ними пронизані. Гемангіоми можуть утворюватися і у внутрішніх органах, зокрема (дуже рідко) і в судинній оболонці ока (хоріоїдеї). Вони не загрожують життю пацієнта, проте супроводжуються значним зниженням зору і можуть стати причиною розвитку серйозних ускладнень, таких як відшарування сітківки, крововиливи в порожнину ока, підвищення внутрішньоочного тиску (глаукома).

До успішної операції, проведеної офтальмологами Інституту Філатова 2020 року, у світі було зафіксовано єдиний випадок хірургічного видалення внутрішньоочної гемангіоми: 2019 року італійська лікарка-офтальмологиня Барбара Пароліні провела операцію з видалення пухлини невеликого розміру в дорослого пацієнта.