У «Дії» з'явилися свідоцтва про народження, шлюб та розлучення

У "Дії" тепер відображатимуться ще чотири документи - свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Розширюємо перелік цифрових документів у застосунку. Відтепер свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені завжди у вашому смартфоні - у "Дії". Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища", - йдеться у повідомленні.

Водночас свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Для цього необхідно авторизуватися в застосунку, і воно з'явиться в переліку документів.

Свідоцтва підтягнуться в "Дію" автоматично, якщо:

* у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;

* користувач є громадянином України віком понад 14 років і має верифікований податковий номер

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно Міністерством юстиції, Державним підприємством "Національні інформаційні системи" та ДРАЦС за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.