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АНАЛІТИКА

«Шлюб онлайн» в «Дії» відтепер доступний для всіх охочих

15:57 09.09.2024 |

Україна

 

У застосунку "Дія" запрацювала послуга "Шлюб онлайн" для всіх охочих.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Запустили перший офіційний шлюб по відеозвʼязку в "Дії". Одружуйтеся в будь-якому куточку країни чи світу та за будь-яких обставин, адже любов варта всього", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливо важливою послуга є для військових та пар, які через війну не можуть бути поруч.

"Відтепер жодних поїздок до установ та годин у чергах. Кілька кліків у Дії - і ви подали заяву про шлюб, вибрали дату церемонії, змінили прізвище чи залишили своє та одружилися просто в смартфоні", - продовжили у пресслужбі.

Як скористатися послугою:

* Треба оновити "Дію" і зайти у "Сервіси" - "Шлюб онлайн".

* Вибрати функцію "Зробити пропозицію" та надіслати сповіщення половинці на зручний месенджер.

* Людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.

* Після згоди треба надати свої дані для заяви протягом 12 годин.

* Система запропонує вільні дати - найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

Цифровий документ про шлюб автоматично підтягнеться в "Дію" протягом доби. А оригінал можна замовити доставкою через пошту або курʼєром.

Процес триває до 30 хвилин.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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