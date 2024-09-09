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«Шлюб онлайн» в «Дії» відтепер доступний для всіх охочих
15:57 09.09.2024 |
У застосунку "Дія" запрацювала послуга "Шлюб онлайн" для всіх охочих.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Запустили перший офіційний шлюб по відеозвʼязку в "Дії". Одружуйтеся в будь-якому куточку країни чи світу та за будь-яких обставин, адже любов варта всього", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що особливо важливою послуга є для військових та пар, які через війну не можуть бути поруч.
"Відтепер жодних поїздок до установ та годин у чергах. Кілька кліків у Дії - і ви подали заяву про шлюб, вибрали дату церемонії, змінили прізвище чи залишили своє та одружилися просто в смартфоні", - продовжили у пресслужбі.
Як скористатися послугою:
* Треба оновити "Дію" і зайти у "Сервіси" - "Шлюб онлайн".
* Вибрати функцію "Зробити пропозицію" та надіслати сповіщення половинці на зручний месенджер.
* Людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.
* Після згоди треба надати свої дані для заяви протягом 12 годин.
* Система запропонує вільні дати - найближчі для церемонії будуть за 5 днів.
Цифровий документ про шлюб автоматично підтягнеться в "Дію" протягом доби. А оригінал можна замовити доставкою через пошту або курʼєром.
Процес триває до 30 хвилин.
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