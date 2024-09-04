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АНАЛІТИКА

У МВС заявили про шахрайську схему з поповненням мобільного рахунку

10:33 04.09.2024 |

Україна

 

Маскуючись під відомі оператори зв'язку, зловмисники надсилають повідомлення у месенджерах або соціальних мережах про можливість отримати кошти на рахунок чи підключити додаткові послуги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що аферисти створюють фейковий сайт мобільного оператора та обіцяють бонуси за реєстрацію SIM-картки на паспорт. На сайті розміщують інструкції та фішингові посилання Bank-ID. Після того просять ввести конфіденційні дані, як-от паролі, фінасову інформацію задля входу в особистий кабінет.

У МВС заявили про шахрайську схему з поповненням мобільного рахунку

 

Як захиститися від дій шахраїв

Насамперед, необхідно перевірити інформацію на офіційних сайтах та соцмережах мобільних операторів.

Також правоохоронці закликають не переходити за підозрілими посиланнями.

"Якщо ваш акаунт було взламано або вашими даними заволоділи шахраї, зверніться до свого оператора зв'язку та банку. Повідомте про шахрайські дії поліції", - наголосили в МВС.

Раніше Міністерство внутрішніх справ попередило про шахраїв, які продають підроблені посвідчення водія від імені працівників сервісних центрів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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