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АНАЛІТИКА

Чати в застосунку «Мрія» працюють на базі месенджера Signal - Міносвіти

10:48 03.09.2024 |

Україна

 

Чати в освітньому застосунку "Мрія" працюють на базі захищеного месенджера Signal, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Діти та батьки зможуть користуватися планом дня, бачити домашні завдання і статуси їхнього виконання, результати навчання, користуватися Мрія ID (цифровий освітній документ у смартфоні, який легко та швидко ідентифікує школярів) та бібліотекою контенту для всебічного розвитку", - ідеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що школи та вчителі випробують у "Мрії" автоматичний конструктор розкладу, цифрові навчальні плани та журнали, а також бібліотеку контенту, що економить час для навчання та розвитку дітей.

Крім того, кожен користувач "Мрії" отримає доступ до власної бібліотеки саморозвитку, а також можливість спілкуватися в застосунку в найбезпечніших чатах на базі Signal.

"Особливий акцент під час розроблення застосунку робили на безпеці даних. "Мрія" не зберігає, не обробляє і не передає третім особам жодних персональних даних. Уся інформація із реєстрів відображається лише після ідентифікації користувача. Комунікацію між користувачами у "Мрії" також захищено. Чати працюють на базі Signal - месенджера, який вважається еталоном безпеки для спілкування. Якщо хтось із користувачів втратить смартфон, треті особи не отримають доступ до "Мрії". Для цього працює автоматичне блокування, а служба підтримки оперативно деактивує доступ через втрачений пристрій", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Кабінет Міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/25 навчального року.

У червні 2024 року стартувало бета-тестування мобільного освітнього застосунку "Мрія".

У Міністерстві цифрової трансформації заявляли, що використовуватимуть штучний інтелект в освітньому застосунку "Мрія" для аналізу освітньої траєкторії дитини.

2 вересня стало відомо, що перші 40 шкіл у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві долучилися до освітнього застосунку "Мрія", загалом у застосунку вже понад 100 тис. користувачів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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