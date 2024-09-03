Міноборони України ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ

Міністерство оборони України ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для Збройних сил, проєкт є першим кроком у межах масштабної ініціативи, яка передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.

Як повідомляє пресслужба відомства у фейсбуці, шпиталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення. У Міноборони наголосили, що завдяки сучасному медичному обладнанню, включно з операційними блоками та реанімаційними відділеннями, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби.

"Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій", - наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Будівництво першого стабпункту реалізовано Міністерством оборони у співпраці з Групою Метінвест.