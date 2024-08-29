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Підрозділи МВС вперше отримали жіночі бронежилети
09:53 29.08.2024 |
Глобальний фонд реформування сектору безпеки передав підрозділам системи Міністерства внутрішніх справ (МВС) 1170 жіночих бронежилетів, повідомила пресслужба відомства.
"Бронежилети з балістичними пластинами буде відправлено на потреби Державної прикордонної служби, ДСНС, Національної гвардії та Національної поліції України", - наголошується в повідомленні МВС у телеграмі у середу.
Зазначено, що завдяки спеціальним додатковим елементам у конструкції бронежилети не створюватимуть дискомфорту та забезпечать максимальний рівень захисту під час несення служби жінками.
Під час церемонії передачі бронежилетів заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко подякувала міжнародним партнерам за новий пакет допомоги та зазначила, що підрозділи системи МВС уперше отримують бронежилети, адаптовані для жінок.
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