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АНАЛІТИКА

Українській прем' єр-лізі вперше вдалося створити єдиний телепул

17:55 28.08.2024 |

Україна

 

Українській прем'єр-лізі вперше вдалося створити єдиний телепул для трансляції матчів чемпіонату України з футболу. Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Останніми до телепулу приєдналися Динамо (друге місце в сезоні 2023-2024) та Зоря (десяте місце в сезоні 2023-2024).

"Відтепер абсолютно всі матчі VBET Української прем'єр-ліги транслюватимуть на UPL.TV", - йдеться у повідомленні.

Спортивний канал UPL.TV (ТОВ "Прем'єр-ліга") створили на початку 2024 року. Його дистрибуцією займається 1+1 media, він доступний у кабельних мережах, на OTT-сервісах та на супутниковій платформі Viasat.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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