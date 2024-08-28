Українській прем'єр-лізі вперше вдалося створити єдиний телепул для трансляції матчів чемпіонату України з футболу. Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Останніми до телепулу приєдналися Динамо (друге місце в сезоні 2023-2024) та Зоря (десяте місце в сезоні 2023-2024).

"Відтепер абсолютно всі матчі VBET Української прем'єр-ліги транслюватимуть на UPL.TV", - йдеться у повідомленні.

Спортивний канал UPL.TV (ТОВ "Прем'єр-ліга") створили на початку 2024 року. Його дистрибуцією займається 1+1 media, він доступний у кабельних мережах, на OTT-сервісах та на супутниковій платформі Viasat.