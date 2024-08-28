Фінансові новини
- |
- 28.08.24
- |
- 20:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українській прем' єр-лізі вперше вдалося створити єдиний телепул
17:55 28.08.2024 |
Українській прем'єр-лізі вперше вдалося створити єдиний телепул для трансляції матчів чемпіонату України з футболу. Про це повідомляється на сайті УПЛ.
Останніми до телепулу приєдналися Динамо (друге місце в сезоні 2023-2024) та Зоря (десяте місце в сезоні 2023-2024).
"Відтепер абсолютно всі матчі VBET Української прем'єр-ліги транслюватимуть на UPL.TV", - йдеться у повідомленні.
Спортивний канал UPL.TV (ТОВ "Прем'єр-ліга") створили на початку 2024 року. Його дистрибуцією займається 1+1 media, він доступний у кабельних мережах, на OTT-сервісах та на супутниковій платформі Viasat.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань
|Зеленський: Татаров у перші дні війни брав участь у ліквідації чеченських диверсантів у Києві
|Зеленський заявив про успішне випробування першої української балістичної ракети
|НБУ анонсував 5 кроків у боротьбі з «дропами»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українській прем' єр-лізі вперше вдалося створити єдиний телепул
|Укрзалізниця починає укладання євроколії від Чопа до Ужгорода
|Міноборони планує до кінця року розширити функціонал і охоплення «Резерв+», «Армія+» і Delta
|В Україні запровадять електронні паспорти домашніх тварин
|Запізнення поїздів через ракетний обстріл можуть сягати семи годин
|Героям України та членам їхніх сімей надаватимуть житло - указ
Бізнес
|У Gmail на Android тепер є новий спосіб швидко відповідати на листи
|Google впроваджує додаток Essentials для зручного доступу до Photos, Messages та інших сервісів на нових ноутбуках Windows
|Простий «мозок» з гідрогелю «навчився» грати в Pong — нові можливості для адаптивних матеріалів
|Apple представить iPhone 16, AirPods 4 і нові Apple Watch на презентації 9 вересня
|Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах
|Відеокарти NVIDIA RTX 5060 отримають пам’ять GDDR7 та споживатимуть менше, — виробник ноутбуків
|Представник Samsung заявив, що компанія веде розробку пристроїв з подвійним складанням і екранами, що згортаються