В Україні запровадять електронні паспорти домашніх тварин

Міністерство агрополітики анонсувало запровадження в Україні електронних ветеринарних паспортів, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Проєкт із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин ініційований спільно з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації.

Він є першою цифровою ініціативою держави у сфері ветеринарної медицини, і головною інновацією для власників у майбутньому стане поява електронних ветпаспортів у Дії.

Проєкт реалізується у два етапи.

Під час першого етапу, який розпочнеться цієї осені, запустять Єдиний державний реєстр домашніх тварин та відкриють реєстрацію для власників тварин, що відбуватиметься під час візиту до ветеринарного лікаря.

Послуга надаватиметься безкоштовно державними і ліцензованими приватними ветеринарними лікарями, які стали учасниками проєкту та мають доступ до реєстру (перелік таких лікарів по всій Україні можна буде побачити на мапі ветклінік на порталі проєкту pet.gov.ua).

Під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і реєстр достатньо наповниться, команда проєкту реалізує відображення ветеринарних паспортів зареєстрованих тварин у застосунку "Дія".

За даними зоозахисної ініціативи Save Pets of Ukraine, під час війни кількість безпритульних тварин в Україні зростає на 60% щороку. Це створює величезне навантаження на притулки та волонтерів, які віддано борються за життя кожної тварини.

"На жаль, притулків уже зараз бракує, і проблема загострюється. Реєстрація тварин у Реєстрі дозволить полегшити пошук загублених котів, собак та тхорів, їх ідентифікацію та повернення власникам", - пояснив заступник міністра Денис Башлик.

У подальших планах проєкту - інтеграція Єдиного державного реєстру з міжнародними базами даних домашніх тварин, зокрема Europetnet. Ініціативу уже підтримали міжнародні та українські зоозахисні організації та ветеринарна спільнота.

Міжнародний фонд захисту тварин (IFAW) надав спеціальний грант, у рамках якого майже 7000 котів та собак були безкоштовно чиповані та вакциновані від сказу та інших захворювань, а 20 ветеринарних лікарів здійснили тестування реєстру на практиці.