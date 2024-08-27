Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Запізнення поїздів через ракетний обстріл можуть сягати семи годин

09:52 27.08.2024 |

Україна

 

Укрзалізниця повідомила, що запізнення окремих поїздів через ракетний обстріл, який стався 26 серпня, можуть сягати семи годин.

Рух поїздів відновили на всіх постраждалих ділянках, але вплив на графік відчуватиметься протягом дня, йдеться в повідомленні компанії.

Найбільші затримки мають такі поїзди:

* №120 Дорогуськ - Дніпро +7:46
* №64 Львів - Харків +7:44
* №6 Ясіня - Запоріжжя +5:24
* №95 Київ - Рахів +5:23
* №18 Ужгород - Харків +5:06
* №7 Київ - Чернівці +5:03

Через це кілька зворотних рейсів вирушить щонайменше на годину пізніше запланованого. Це стосується, зокрема, поїздів №17 Харків - Ужгород, №93 Харків - Хелм, №120 Дорогуськ - Дніпро.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3591
  0,1355
 0,33
EUR
 1
 46,1816
  0,3410
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 09:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9729  0,06 0,16 41,6053  0,05 0,12
EUR 45,7265  0,16 0,36 46,4794  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,11 0,27 41,3400  0,13 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес