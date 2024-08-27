Запізнення поїздів через ракетний обстріл можуть сягати семи годин

Укрзалізниця повідомила, що запізнення окремих поїздів через ракетний обстріл, який стався 26 серпня, можуть сягати семи годин.

Рух поїздів відновили на всіх постраждалих ділянках, але вплив на графік відчуватиметься протягом дня, йдеться в повідомленні компанії.

Найбільші затримки мають такі поїзди:

* №120 Дорогуськ - Дніпро +7:46

* №64 Львів - Харків +7:44

* №6 Ясіня - Запоріжжя +5:24

* №95 Київ - Рахів +5:23

* №18 Ужгород - Харків +5:06

* №7 Київ - Чернівці +5:03

Через це кілька зворотних рейсів вирушить щонайменше на годину пізніше запланованого. Це стосується, зокрема, поїздів №17 Харків - Ужгород, №93 Харків - Хелм, №120 Дорогуськ - Дніпро.