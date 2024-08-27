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Джеймі Даймон
Героям України та членам їхніх сімей надаватимуть житло - указ
08:56 27.08.2024 |
Одноразову адресну допомогу у вигляді житлового приміщення для постійного проживання надаватимуть особам, яким присвоєно звання Герой України за вчинення визначного геройського вчинку, а в разі їхньої загибелі - членам їхніх сімей.
Текст відповідного президентського указу №596/2024 від 26 серпня розміщено на сайті президента України Володимира Зеленського.
"Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. У разі присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно або в разі смерті особи, якій присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам сімей таких осіб незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов", - ідеться в указі.
Згідно з указом, житло надаватимуть за рахунок Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, розвідувальних органів України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, в яких нагороджені особи проходять або проходили службу.
Указ набуває чинності з дня опублікування.
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