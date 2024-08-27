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Метро на Виноградар навряд чи добудується навіть до 2027 року – генпідрядник
16:33 26.08.2024 |
Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", з якою підписали угоду про будівництво двох нових станцій метро на Виноградарі у Києві, не готовий прогнозувати, що вони з'являться у 2027 році.
Про це він повідомив інтерв'ю "Економічній правді".
"Якщо війна триватиме, то я маю великі сумніви, що 14 мільярдів на будівництво метро на Виноградар будуть виділені. Зараз тривають підготовчі роботи. Вони будуть виконуватись протягом цього року і до середини наступного. А вже більш вартісні роботи відбуватимуться з другої половини 2025 року", - розповів Шкіль.
За словами бізнесмена, з будівництвом цього об'єкту є багато проблем, не була проведена належна консервація, доведеться багато перероблювати.
Питання фінансування має ключове значення. Якщо будемо бачити відсутність перспективи фінансування цього об'єкта, тоді точно будемо зупиняти роботу.
Він також повідомив, що його компанія уклала контракт з мінімальною передоплатою, в ньому передбачена можливість відмовитися від обладнання, тому що воно частково виготовлене (прохідницький щит - ЕП).
"Тобто, якщо ми будемо бачити, що ситуація з війною не покращується, місто не має грошей на будівництво цього об'єкту, ми зупинимо отримання цієї техніки і в цей напрямок інвестувати не будемо.
Якщо побачимо, що є покращення з точки зору війни, що є перспектива стабільного фінансування, відповідно будемо контракт виконувати і отримувати техніку", - розповів Шкіль.
На питання, чи готовий він прогнозувати відкриття на 2027 рік, Шкіль відповів: "Ні".
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