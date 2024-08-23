Уряд затвердив форми двох видів повісток до ТЦК

Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки можуть бути на бланку або формуватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 серпня 2024 р. № 951.

Згідно з постановою, повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (у тому числі роздруковані), та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу.

У разі оформлення повістки на бланку керівник ТЦК засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою.

У разі формування повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування.

Постановою визначено, що кожна повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Така повістка може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією

Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників можуть: централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення; друкуватися та вручатися військовозобов'язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

"У разі коли резервіст або військовозобов'язаний уточнив свої облікові дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних (тобто до 16 липня, - ред.), повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовозобов'язаним під час уточнення облікових даних", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Перед цим Кабінет міністрів ухвалив низку рішень. Зокрема, уряд визначив належні підтвердження сповіщення про виклик до ТЦК у разі надсилання повістки поштою.

Уряд визначив, що повістку про виклик до ТЦК на адресу проживання може бути надіслано через 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних.