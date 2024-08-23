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Застосунок «Ветеран+» уже перебуває в роботі - Умєров
23:18 22.08.2024 |
Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував запуск мережевого мобільного застосунку для ветеранів "Ветеран+".
"Наш наступний крок, разом з іншими міністерствами - це застосунок "Ветеран+". Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо найкращий міжнародний досвід", - сказав він на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність" у четвер у Києві.
Міністр нагадав, що на сьогодні вже запущено такі мобільні застосунки з цієї ж сфери, як "Резерв+" і "Армія+".
Зі свого боку в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун зазначив, що цифровізація дасть можливість швидко скористатися послугами, які гарантує держава.
Зокрема, за його словами, у мобільному застосунку в електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.
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