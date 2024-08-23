Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Застосунок «Ветеран+» уже перебуває в роботі - Умєров

23:18 22.08.2024 |

Україна

 

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував запуск мережевого мобільного застосунку для ветеранів "Ветеран+".

"Наш наступний крок, разом з іншими міністерствами - це застосунок "Ветеран+". Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо найкращий міжнародний досвід", - сказав він на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність" у четвер у Києві.

Міністр нагадав, що на сьогодні вже запущено такі мобільні застосунки з цієї ж сфери, як "Резерв+" і "Армія+".

Зі свого боку в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун зазначив, що цифровізація дасть можливість швидко скористатися послугами, які гарантує держава.

Зокрема, за його словами, у мобільному застосунку в електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2881
  0,0094
 0,02
EUR
 1
 45,9826
  0,0846
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0030  0,02 0,06 41,5907  0,02 0,05
EUR 45,5604  0,18 0,40 46,3030  0,11 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,01 0,02 41,3050  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес