Застосунок «Ветеран+» уже перебуває в роботі - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував запуск мережевого мобільного застосунку для ветеранів "Ветеран+".

"Наш наступний крок, разом з іншими міністерствами - це застосунок "Ветеран+". Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо найкращий міжнародний досвід", - сказав він на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність" у четвер у Києві.

Міністр нагадав, що на сьогодні вже запущено такі мобільні застосунки з цієї ж сфери, як "Резерв+" і "Армія+".

Зі свого боку в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун зазначив, що цифровізація дасть можливість швидко скористатися послугами, які гарантує держава.

Зокрема, за його словами, у мобільному застосунку в електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.