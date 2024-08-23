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Цього року вже близько 69 тис. осіб вступили до вишів на бюджет - заступник міністра
23:02 22.08.2024 |
Цього року вже близько 69 тис. осіб вступили до вищих навчальних закладів на бюджет, вступна кампанія триває, повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.
"Ми можемо говорити зараз про результати вступу на бюджетні місця. Це на сьогодні 69 тис. тих, хто вступив на бакалаврат. Ми прогнозуємо приблизно 140 тис. плюс-мінус усіх разом, що вступлять на бакалаврат", - сказав він на брифінгу в четвер.
За словами Винницького, за кількістю заявок серед університетів традиційно лідирують Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Львівський національний університет імені Івана Франка, а також "Національний університет "Львівська політехніка".
Він зазначив, що цього року серед лідерів за прохідним балом опинилися Український Католицький Університет та Національний університет "Києво-Могилянська академія".
За словами генерального директора директорату фахової передвищої освіти, вищої освіти Олега Шарова, за останні роки серед абітурієнтів особливо зросла популярність напрямів "Психологія" та "Філологія", в останньому випадку зростає популярність як української мови та літератури, так і англійської мови та літератури, а також інших мов.
Популярність зберігають також практично всі IT-спеціальності, проте особливо: інженерія програмного забезпечення та комп'ютерні науки.
Дещо поступаються їм, проте все ще залишаються "в топі" економічні та управлінські професії, а також міжнародні спеціальності.
З року в рік популярність серед абітурієнтів також зберігає "Журналістика".
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