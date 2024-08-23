Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Цього року вже близько 69 тис. осіб вступили до вишів на бюджет - заступник міністра

23:02 22.08.2024 |

Україна

 

Цього року вже близько 69 тис. осіб вступили до вищих навчальних закладів на бюджет, вступна кампанія триває, повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Ми можемо говорити зараз про результати вступу на бюджетні місця. Це на сьогодні 69 тис. тих, хто вступив на бакалаврат. Ми прогнозуємо приблизно 140 тис. плюс-мінус усіх разом, що вступлять на бакалаврат", - сказав він на брифінгу в четвер.

За словами Винницького, за кількістю заявок серед університетів традиційно лідирують Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Львівський національний університет імені Івана Франка, а також "Національний університет "Львівська політехніка".

Він зазначив, що цього року серед лідерів за прохідним балом опинилися Український Католицький Університет та Національний університет "Києво-Могилянська академія".

За словами генерального директора директорату фахової передвищої освіти, вищої освіти Олега Шарова, за останні роки серед абітурієнтів особливо зросла популярність напрямів "Психологія" та "Філологія", в останньому випадку зростає популярність як української мови та літератури, так і англійської мови та літератури, а також інших мов.

Популярність зберігають також практично всі IT-спеціальності, проте особливо: інженерія програмного забезпечення та комп'ютерні науки.

Дещо поступаються їм, проте все ще залишаються "в топі" економічні та управлінські професії, а також міжнародні спеціальності.

З року в рік популярність серед абітурієнтів також зберігає "Журналістика".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2881
  0,0094
 0,02
EUR
 1
 45,9826
  0,0846
 0,18

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0030  0,02 0,06 41,5907  0,02 0,05
EUR 45,5604  0,18 0,40 46,3030  0,11 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,01 0,02 41,3050  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес