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Кабмін затвердив створення системи для автоматизації консульських послуг
12:59 22.08.2024 |
Кабінет міністрів України ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему "е-Консул", яка забезпечить якість та доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського МЗС.
Як зазначив очільник відомства Дмитро Кулеба, фахівці МЗС вже працюють над тим, щоб якнайшвидше втілити нові можливості з цифровізації та модернізації консульських послуг.
"Модернізована система е-Консул зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном. Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть іти до консульського відділу. Інші можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично", - розповів він.
Станом на серпень МЗС вже створило цифрову платформу, на якій в закритому режимі тестуються оновлена електронна черга, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.
Відомство також продовжує працювати над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз, що дозволить скоротити операційний час надання громадянам сервісів МЗС на 30-80%, залежно від типу послуги.
Очікується, що українці зможуть скористатися оновленою системою вже цьогоріч. Нині вона проходить необхідні перевірки та тестування.
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