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Україна – сьома у світовому рейтингу благодійності. Донатять майже 70% українців
10:59 22.08.2024 |
Цього року Україна посіла сьоме місце у світовому рейтингу благодійності. У 2023 році українці обіймали другу позицію.
Про це свідчать дані британської організація Charities Aid Foundation (CAF), що формує перелік, передає Forbes.
Загалом Україна третій рік поспіль входить до першої десятки країн у світовому рейтингу благодійності World Giving Index.
У 2024-му українці опустилися на пʼять позицій порівняно з попереднім роком. Водночас Україна входить до пʼятірки держав, чий рейтинг благодійності зріс найбільше за останнє десятиліття.
За даними CAF, серед дорослих українців 77% опитаних допомагають незнайомцям, 67% донатять і 27% волонтерять.
Як наголошують у CAF, цьогоріч до благодійності були залучені рекордні 4,3 млрд людей у світі, що еквівалентно 73% дорослого населення.
Сьомий рік поспіль найщедрішою є Індонезія, де 90% громадян роблять фінансові пожертви, а 65% волонтерять.
До десятки лідерів рейтингу ввійшли лише дві найбільші економіки світу (Індонезія та США), а одна з найбідніших країн світу - Гамбія - посідає четверте місце.
Десять найщедріших країн:
* Індонезія
* Кенія
* Сінгапур
* Гамбія
* Нігерія
* Сполучені Штати
* Україна
* Австралія
* ОАЕ
* Мальта
Як повідомлялося, упродовж 2023 року українці задонатили через monobank 27,4 млрд грн, що майже втричі більше, ніж торік. Кількість донорів також зросла - до 5,4 млн, у 2022 році таких людей було 3 млн.
Станом на грудень 2023 року 66% українців донатять на підтримку українських військових, 46% роблять це регулярно з кожної зарплати.
За дев'ять місяців 2023 року три найбільших фонди України зібрали 12,5 млрд грн. Найбільше коштів збирає платформа United24.
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