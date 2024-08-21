Київ приєднується до кампанії Refill зі зменшення використання пластику

Київ приєднується до міжнародної програми Refill, спрямованої на зменшення кількості використання одноразового пластику жителями міст, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Застосунок Refill дає змогу знайти найближчий до вас заклад, де можна безкоштовно набрати воду в екологічну пляшку, взяти каву у власну термокружку або їжу в ланчбокс. Також у застосунку відображатимуться міські бювети або фонтанчики, де можна набрати питну воду. Таким чином сьогодні Київ приєднується до кампанії, яка нараховує понад 335 тисяч пунктів Refill у всьому світі. Це важливий крок для нашого міста в боротьбі із забрудненням пластиком", - повідомив заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександра Возного, Київ розраховує на активне залучення місцевого бізнесу та містян до проєкту. "Із моменту запуску в 2015 році рух Refill уже допоміг зекономити понад 60 мільйонів пластикових пляшок із водою. Ми закликаємо місцевий бізнес активно долучатися до цієї кампанії, безкоштовно реєструючись у додатку або за посиланням, а киян - користуватися застосунком Refill та відмовлятися від зайвого пластику", - зазначив він.

Возний додав, що застосунок Refill у Києві працює в тестовому режимі - заклади-учасники та локації з бюветами й фонтанчиками додаватимуть поступово. Також поки що користувачам доступна тільки англомовна версія застосунку, проте незабаром планується реліз української версії застосунку. Щоб долучитися до кампанії як станція Refill, місцевим бізнесам пропонують заповнити спеціальну форму: http://e.surl.li/zgmfcm.

Refill був заснований благодійною організацією City to Sea у Великій Британії, спочатку для доступу до безоплатної питної води, але згодом перетворився на глобальний рух. Сьогодні Refill, окрім Великої Британії, діє в Італії, Еквадорі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Японії та Чилі.