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У першій половині серпня на коронавірус захворіло понад 26 тис. українців - головний санлікар
12:22 21.08.2024 |
У першій половині серпня на коронавірус захворіло понад 26 тис. українців, повідомив головний санітарний лікар - заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в ефірі телемарафону в середу.
Водночас він повідомив, що наразі кількість пацієнтів із COVID-19 на стаціонарному лікуванні залишається відносно стабільною: на лікуванні в клініках перебувають приблизно 2,5 тис. пацієнтів із COVID-19, 80% із яких - пацієнти, старші за 60 років, які не отримали вакцинації протягом останніх 12 місяців.
Кузін нагадав, що останнім часом в Україні спостерігається зростання захворюваності на коронавірус: у червні було зареєстровано 2300 випадків, у липні - уже приблизно 11,5 тис.
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