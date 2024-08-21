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АНАЛІТИКА

У першій половині серпня на коронавірус захворіло понад 26 тис. українців - головний санлікар

12:22 21.08.2024 |

Україна

 

У першій половині серпня на коронавірус захворіло понад 26 тис. українців, повідомив головний санітарний лікар - заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в ефірі телемарафону в середу.

Водночас він повідомив, що наразі кількість пацієнтів із COVID-19 на стаціонарному лікуванні залишається відносно стабільною: на лікуванні в клініках перебувають приблизно 2,5 тис. пацієнтів із COVID-19, 80% із яких - пацієнти, старші за 60 років, які не отримали вакцинації протягом останніх 12 місяців.

Кузін нагадав, що останнім часом в Україні спостерігається зростання захворюваності на коронавірус: у червні було зареєстровано 2300 випадків, у липні - уже приблизно 11,5 тис.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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