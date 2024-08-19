Українці понад 30 тисяч разів подали заяви про шлюб через «Дію»

За час існування послуги шлюбу через "Дію" українці скористались нею понад 30 тисяч разів.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юст.

Вже понад рік як молодята в Україні користуються послугою з подання заяви про державну реєстрацію шлюбу через портал "Дія". Так, від початку офіційного запуску сервісу понад 30 тисяч пар скористалися можливістю подати заяви онлайн.

Зазначається, що це дозволяє нареченим приділяти більше часу одне одному та безпосередній підготовці до весільного дня - менше ніж за 15 хвилин ви можете обрати місце, час та формат церемонії.

Також нагадаємо, що подати заяву може кожен громадянин України з 18 років за наявності електронного підпису.

Як подати заяву?

* Авторизуйтеся на порталі Дія.

* Натисніть Послуги - Сім'я - Заява про шлюб.

* Заповніть заяву та виберіть деталі церемонії.

* Відправте заяву нареченому/нареченій для заповнення даних про себе, сплати адміністративного збору та підписання електронним підписом.

* Далі вам повернеться заява. Ви також маєте підписати її Дія.Підписом чи іншим КЕПом.

Незабаром планується повна цифровізація процесу державної реєстрації шлюбу, що передбачає переведення всіх етапів цієї процедури в електронний формат. Продовжуємо сприяти впровадженню цифрових рішень, які сприяють розвитку державних послуг та покращенню якості електронного сервісу в соціальній сфері.

В повідомленні додають, що послуга заява про шлюб на порталі Дія реалізується Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA.