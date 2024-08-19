Фінансові новини
- |
- 19.08.24
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українці понад 30 тисяч разів подали заяви про шлюб через «Дію»
14:05 19.08.2024 |
За час існування послуги шлюбу через "Дію" українці скористались нею понад 30 тисяч разів.
Про це повідомляє пресслужба Мін'юст.
Вже понад рік як молодята в Україні користуються послугою з подання заяви про державну реєстрацію шлюбу через портал "Дія". Так, від початку офіційного запуску сервісу понад 30 тисяч пар скористалися можливістю подати заяви онлайн.
Зазначається, що це дозволяє нареченим приділяти більше часу одне одному та безпосередній підготовці до весільного дня - менше ніж за 15 хвилин ви можете обрати місце, час та формат церемонії.
Також нагадаємо, що подати заяву може кожен громадянин України з 18 років за наявності електронного підпису.
Як подати заяву?
* Авторизуйтеся на порталі Дія.
* Натисніть Послуги - Сім'я - Заява про шлюб.
* Заповніть заяву та виберіть деталі церемонії.
* Відправте заяву нареченому/нареченій для заповнення даних про себе, сплати адміністративного збору та підписання електронним підписом.
* Далі вам повернеться заява. Ви також маєте підписати її Дія.Підписом чи іншим КЕПом.
Незабаром планується повна цифровізація процесу державної реєстрації шлюбу, що передбачає переведення всіх етапів цієї процедури в електронний формат. Продовжуємо сприяти впровадженню цифрових рішень, які сприяють розвитку державних послуг та покращенню якості електронного сервісу в соціальній сфері.
В повідомленні додають, що послуга заява про шлюб на порталі Дія реалізується Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні
|Мінфін зобов'яже маркетплейси звітувати в податкову про доходи користувачів
|Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Українці понад 30 тисяч разів подали заяви про шлюб через «Дію»
|Найближчими днями кількість заброньованих від мобілізації перевищить мільйон, – Міноборони
|В Україні запровадять електронний формат для обігу наркотичних речовин
|Гендиректора «Охматдиту» відсторонили від виконання обов'язків
|Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні
|Японія замовила в українських виробників техніку для розмінування. Її передадуть ДСНС
|В Україні сформують перелік чоловіків від 16 до 60 років, дані яких мають бути внесені до Реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів
Бізнес
|Міністерство юстиції США може змусити Google продати Android або Chrome
|Avon подала заяву про банкрутство
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL