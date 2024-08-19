Найближчими днями кількість заброньованих від мобілізації перевищить мільйон, – Міноборони

Станом на сьогодні, кількість заброньованих від мобілізації військовозобов'язаних українців становить близько 930 тисяч. За тиждень ця кількість перетне межу в 1 мільйон.

Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств", передає Forbes.

На його думку, сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований - це не боєць, він ним стане за 3-6 місяців.

Гаврилюк вважає, що нормальна побудова захисту держави, це коли одні воюють, а інші працюють на оборону.

Тож, за його словами, економіка має бути переведена на рейки війни, але на сьогодні в Україні "одиниці підприємств працюють в три зміни".

Крім того, Гаврилюк зазначив, що Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України. На початок року угруповання РФ нараховувало 440 тис. осіб на окупованих територіях, зараз - близько 600 тис., а до кінця року очікується зростання до 800 тис. осіб.

Як повідомлялося, із 17 липня 2024 року керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, отримали можливість забронювати співробітників через портал "Дія". Станом на середину серпня, кількість бронювань у "Дії" перевищила 160 тисяч.