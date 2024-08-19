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В Україні запровадять електронний формат для обігу наркотичних речовин
10:36 19.08.2024 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
Як йдеться в повідомленні, уряд вніс зміни до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних речовин.
Зазначається, що дані дії виконуються з метою виконання вимог ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування".
Так, Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками разом з Державною митною службою доручено забезпечити внесення до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" інформації про видані дозволи з електронним підписом.
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