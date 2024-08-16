Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японія замовила в українських виробників техніку для розмінування. Її передадуть ДСНС

23:43 16.08.2024 |

Україна

 

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) замовило в українських виробників техніку для потреб гуманітарного розмінування, яку планує передати Державній службі надзвичайних ситуацій в рамках довготривалого партнерства.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

"Я вдячна нашим партнерам, що вони не просто підтримують наші зусилля з гуманітарного розмінування, але водночас підтримують нашу економіку, закуповуючи українське обладнання та техніку для розмінування", - сказала перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Японське агентство замовило виготовлення 12 мікроавтобусів в українського підприємства "Черкаський автобус". Техніку планують передати для потреб ДСНС в листопаді цього року.

Також JICA замовило в компанії "Транс-Авто-Д" виготовлення вісьмох причепів для перевезення машин для розмінування.

На українських підприємствах причепи монтують на вантажівки компані Iveco, після чого їх передають саперам ДСНС. Чотири такі вантажівки Держслужба з надзвичайних ситуацій отримала в липні, передача ще чотирьох планується на вересень.

Замовлена техніка є частиною ширшого пакета підтримки JICA для ДСНС в рамках довгострокового співробітництва. Закупівля в українських виробників техніки та обладнання для розмінування відбувається в рамках ініціативи Made in Ukraine в рамках Секторальної робочої групи.

Японія є одним із ключових партнерів України в гуманітарному розмінуванні. Обсяг фінансування проєктів із протимінної діяльності в Україні складає понад $70 млрд. Ці кошти в основному йдуть на закупівлю обладнання та техніки та розбудову спроможності сфери протимінної діяльності в Україні.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз виділяє 2 млн євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування. Проєкт фінансуватиметься завдяки гранту від Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської Комісії (FPI).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2110
  0,0728
 0,18
EUR
 1
 45,2991
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9056  0,01 0,03 41,4207  0,09 0,22
EUR 44,8278  0,16 0,35 45,5604  0,20 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1600  0,00 0,01 41,1750  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес