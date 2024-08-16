В Україні сформують перелік чоловіків від 16 до 60 років, дані яких мають бути внесені до Реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів

В Україні сформують перелік громадян чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких мають бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів і які підлягають взяттю на військовий облік, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні на засіданні Кабміну було ухвалено постанову "Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів", - ідеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, згідно з документом, юнаки віком від 17 до 25 років мають бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), це стосується і тих, хто проживає в Україні, і тих, хто перебуває за кордоном.

Щодо перевірки документів, то чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспорта, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".

Крім того, документ передбачає, що юнаки віком від 16 до 25 років, які мешкають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.

Зазначається, що також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.

"Буде сформовано перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких мають бути внесені до ЄДРПВР і які підлягають взяттю на військовий облік", - ідеться в повідомленні.

Очікується, що такі нововведення сприятимуть оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів.