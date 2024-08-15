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Першого в Україні робота-пожежника допущено до експлуатації в ЗСУ
11:59 15.08.2024 |
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Збройних сил України інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння.
"Роботизований комплекс пожежогасіння - рухома гусенична платформа зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни, що гасить полум'я. За допомогою пульта керування оператор із безпечного місця направляє робота до епіцентру загорання. Потік рідини, яка подається на джерело горіння, можна регулювати дистанційно", - йдеться в повідомленні на сайті в четвер.
Зазначається, що наземний роботизований комплекс спочатку розробляли для потреб надзвичайно-рятувальних служб, проте машиною зацікавилися військові.
"Робот-пожежник працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості і до 400 м на пересіченій. Зображення з небезпечної ділянки, де відбувається ліквідація загорання, оператор отримує з відеокамери об'єктивного контролю, яка встановлена на платформі", - йдеться в повідомленні.
Такий робот потрібен, наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до палаючої техніки, в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках, пов'язаних із ризиком для життя та здоров'я військовослужбовців.
На вимогу військових ця роботизована платформа отримала посилену ходову частину. Також збільшено дальність керування та час автономної роботи.
"Завдяки гусеничному шасі цей робот-пожежник може долати складний рельєф місцевості, переїжджати палаючі уламки, працювати при екстремальних температурах і за допомогою свого водомета створювати так звану водну стіну", - зазначається в повідомленні.
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