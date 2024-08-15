Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін заборонив видавати водійські права та техпаспорт за кордоном без оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

23:11 14.08.2024 |

Україна

 

Ті, хто не оновив військово-облікові дані, не зможуть отримати чи обміняти водійські права або зареєструвати чи перереєструвати авто за кордоном - так вирішив Кабмін.

Якщо у реєстрі «Оберіг» немає інформації про оновлення особистих даних, чоловіки 18-60 років, які перебувають за кордоном України, не зможуть отримати посвідчення водія та зареєструвати авто. Це стосується як отримання нових документів, так і обміну. Про це повідомляє «Судово-юридична газета», посилаючись на рішення Кабміну. Заборона дійсна у час воєнного стану та у три місяці після його завершення.

Зокрема, закордонні представництва ДП «Документ» здійснюють адміністративні послуги з отримання, обміну або відновлення після втрати посвідчень водія, а також оформлення реєстрації або перереєстрації авто. Згідно з розпорядженням, ці послуги не поширюватимуться на чоловіків відповідного віку, про яких у Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних відсутня інформація про оновлення особистих даних або зняття з обліку.

Також заборонено пересилати та видавати відповідним громадянам України свідоцтво про реєстрацію авто та посвідчення водія, замовлені в електронному кабінеті водія інформаційної системи МВС, через Єдиний державний портал електронних послуг, зокрема за допомогою застосунку «Дія». Замовлені документи не будуть пересилати у міжнародних поштових відправленнях.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3262
  0,0202
 0,05
EUR
 1
 45,5497
  0,3540
 0,78

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0181  0,06 0,14 41,6250  0,06 0,14
EUR 44,9404  0,16 0,36 45,7200  0,19 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,01 0,02 41,3550  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес