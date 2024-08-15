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Кабмін заборонив видавати водійські права та техпаспорт за кордоном без оновлення даних в реєстрі «Оберіг»
23:11 14.08.2024 |
Ті, хто не оновив військово-облікові дані, не зможуть отримати чи обміняти водійські права або зареєструвати чи перереєструвати авто за кордоном - так вирішив Кабмін.
Якщо у реєстрі «Оберіг» немає інформації про оновлення особистих даних, чоловіки 18-60 років, які перебувають за кордоном України, не зможуть отримати посвідчення водія та зареєструвати авто. Це стосується як отримання нових документів, так і обміну. Про це повідомляє «Судово-юридична газета», посилаючись на рішення Кабміну. Заборона дійсна у час воєнного стану та у три місяці після його завершення.
Зокрема, закордонні представництва ДП «Документ» здійснюють адміністративні послуги з отримання, обміну або відновлення після втрати посвідчень водія, а також оформлення реєстрації або перереєстрації авто. Згідно з розпорядженням, ці послуги не поширюватимуться на чоловіків відповідного віку, про яких у Єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних відсутня інформація про оновлення особистих даних або зняття з обліку.
Також заборонено пересилати та видавати відповідним громадянам України свідоцтво про реєстрацію авто та посвідчення водія, замовлені в електронному кабінеті водія інформаційної системи МВС, через Єдиний державний портал електронних послуг, зокрема за допомогою застосунку «Дія». Замовлені документи не будуть пересилати у міжнародних поштових відправленнях.
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