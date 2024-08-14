Фінансові новини
- |
- 14.08.24
- |
- 10:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Нібито від імені СБУ: Хакери надсилають електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням
10:21 14.08.2024 |
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала масове розповсюдження електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, що надсилаються начебто від імені Служби безпеки України.
Про це попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
"Листи містять посилання щодо завантаження файлу з назвою "Документи.zip", насправді ж перехід за посиланням ініціює завантаження MSI-файлу, відкриття якого призведе до запуску шкідливої програми ANONVNC, що дозволяє зловмисникам отримати прихований несанкціонований доступ до комп'ютера жертви", - розповіли в Держпецзв'язку.
CERT-UA виявлено вже більше 100 уражених комп'ютерів, зокрема, серед державних органів та органів місцевого самоврядування.
CERT-UA було вжито невідкладних заходів щодо зменшення вірогідності реалізації кіберзагрози.
Раніше Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації попередила про небезпеку шахрайської схеми з кредитними картками, що продовжує ширитися країною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна контролює 74 населені пункти в Курській області, - Сирський
ТОП-НОВИНИ
|У Раді немає голосів за план підвищення податків від Кабміну, розгляд законопроєкту відклали, – нардеп Железняк
|НБУ обмежить вхідні карткові P2P-перекази 100 тис. грн на місяць із винятком для волонтерів
|Україна отримала від ЄС транш на 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility
|Сирський - Зеленському: Під контролем ЗСУ 1 тис. кв. км у РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нібито від імені СБУ: Хакери надсилають електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням
|Через «Дію» в сервісних центрах Пенсійного фонду тепер можна ділитися ще двома документами
|Google надає безкоштовний доступ вишам до платформи Google Cloud Skills Boost - Міносвіти
|Кабмін оновив Стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 рр. - Шмигаль
|Українців попередили про нову шахрайську схему: представляються мобільним оператором
|Автоматична відстрочка від призову у «Резерв+» з'явиться вже восени 2024 року
Бізнес
|Instagram дозволив публікувати до 20 фото та відео в одній публікації
|Сонячні панелі на будь-якій поверхні: новий світлопоглинальний матеріал у 150 разів тонший за кремнієву пластину
|X запускає підписку на Premium+ без реклами
|Apple змінює правила свого магазину застосунків, щоб уникнути мільярдного штрафу від ЄС
|Власник TikTok запускає ШІ-додаток Faceu для створення відео
|Xiaomi тестує нове покоління акумуляторів для смартфонів ємністю 7500 мАг
|Спідня білизна як екзоскелет: вчені створили м'язи з тканини