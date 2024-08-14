Нібито від імені СБУ: Хакери надсилають електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала масове розповсюдження електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, що надсилаються начебто від імені Служби безпеки України.

Про це попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Листи містять посилання щодо завантаження файлу з назвою "Документи.zip", насправді ж перехід за посиланням ініціює завантаження MSI-файлу, відкриття якого призведе до запуску шкідливої програми ANONVNC, що дозволяє зловмисникам отримати прихований несанкціонований доступ до комп'ютера жертви", - розповіли в Держпецзв'язку.

CERT-UA виявлено вже більше 100 уражених комп'ютерів, зокрема, серед державних органів та органів місцевого самоврядування.

CERT-UA було вжито невідкладних заходів щодо зменшення вірогідності реалізації кіберзагрози.

Раніше Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації попередила про небезпеку шахрайської схеми з кредитними картками, що продовжує ширитися країною.