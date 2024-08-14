Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нібито від імені СБУ: Хакери надсилають електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням

10:21 14.08.2024 |

Україна

 

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала масове розповсюдження електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, що надсилаються начебто від імені Служби безпеки України.

Про це попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Листи містять посилання щодо завантаження файлу з назвою "Документи.zip", насправді ж перехід за посиланням ініціює завантаження MSI-файлу, відкриття якого призведе до запуску шкідливої програми ANONVNC, що дозволяє зловмисникам отримати прихований несанкціонований доступ до комп'ютера жертви", - розповіли в Держпецзв'язку.

CERT-UA виявлено вже більше 100 уражених комп'ютерів, зокрема, серед державних органів та органів місцевого самоврядування.

CERT-UA було вжито невідкладних заходів щодо зменшення вірогідності реалізації кіберзагрози.

Раніше Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації попередила про небезпеку шахрайської схеми з кредитними картками, що продовжує ширитися країною.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3464
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 45,1957
  0,0899
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0181  0,06 0,14 41,6250  0,06 0,14
EUR 44,9404  0,16 0,36 45,7200  0,19 0,41

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,09 0,22 41,3650  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес